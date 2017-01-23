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Gürcü hamsisi de çare olmadı

Karadeniz’de hamsi avı bu yıl ne balıkçıyı ne de tüketiciyi memnun etti, beklenen Gürcü hamsisi de ihtiyacı karşılamadı.

Gürcü hamsisi de çare olmadı

23 Ocak 2017 12:31

Karadeniz’de bu sezon ki hamsi avı ne balıkçıyı ne de tüketiciyi memnun etti. Trabzon Toptancı Balık Hali'ne bugün itibariyle hiç hamsi gelmezken, az miktarda istavrit, mezgit ve tirsi gibi balıklar yapılan mezat işlemiyle alıcılarını buldu.
Yaklaşık 150 yıldır balıkçılık mesleğini sürdüren Denizer Ailesi'ne sahibi olduğu Denizer Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Recep Denizer, hamsi için tehlike çanlarının çalmaya başladığına vurgu yaptı. Recep Denizer, Karadeniz’de avlanan hamsinin inceliğine dikkat çekerek bu kadar küçük hamsinin avlanmaması gerektiğini savundu.
“Geçen yıllara göre hamsi bu sene daha kötü" diyen Denizer "Palamut bu sezon fazlaydı. Sezonun başında 15 gün civarında Sinop-Hopa arasında bir avcılık oldu. Güzel hamsilerdi. Şu anda Karadeniz’de hamsi yok değil var, ancak çok ince. Trabzon’dan Hopa’ya kadar olan bölgede inanılmaz çok hamsi var ancak çok ince hamsi. Bu hamsinin avlanmaması için gereken ne ise devletten bunun önlemini almasını rica ediyorum. Boy tahdidi uygulanması anlamında çevre ülkelerle beraber bir anlaşma yapılsın. 9 santimden aşağı hamsi tutulmasın. En azından bir yıl olsun üremesine müsaade edelim. Önemli olan yasaklamaları zamanında tedbirli bir şekilde almak” dedi.
Gürcistan sularında da ince hamsi avlandığına dikkat çeken Denizer, “Şu anda tekneler Gürcistan’da avlanıyorlar ancak ince hamsi tutuyorlar. Bir yaşında olan hamsiye dahi üreme fırsatı vermiyoruz. Önümüzdeki yıllar sıkıntılı geçebileceğini şimdiden söylemek istiyorum. Şu anda burada mezatta olan kıyı balığı. Halkın beklediği miktarda fazla balık yok. Bu sezon hamsi bakımından en verimsiz sezon diyebiliriz. Halkımız bundan sonra yetiştirilen balıklardan yani somon, levrek ve alabalık gibi balıkları yiyecektir” diye konuştu.

Bekir Koca - Ozan Köse 

 


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