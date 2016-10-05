Edinilen bilgiye göre, Artvin’in Hopa ilçesinde bir taksi durağına giden Gürcistan asıllı bir şahıs, taksici Osman Atabay’la Borçka’ya gitmek üzere anlaştı. Taksi parasını Borçka’ya gidince bir arkadaşından alarak ödeyeceğini ifade eden Gürcü şahısla birlikte Borçka’ya giden Atabay, başından geçenleri şöyle anlattı:

“Önceki akşam saat 21.00 sıralarında Hopa taksi durağımıza gelen bir müşterimiz ‘Beni Borçka’ya götür’ dedi. Biz de pazarlık yaptık ‘Parayı Borçka’ya vardığımızda bir arkadaşım var, ondan alınca veririm’ dedi ve yola çıktık. Saat 23.00 sıralarında Borçka’ya vardık ve bana bir yer daha tarif ederek ‘Arkadaşım bir köyde çalışıyor’ diyerek beni köy yoluna soktu. Kaynarca yolunu tutuk ve evlerin olmadığı ısız bir yerde aracı durdurmamı istedi. Bir anda bıçağı boğazıma dayayarak benden para istedi. Ben de ‘Montumun cebimden cüzdanımı çıkarayım, vereyim’ dedim. O esnada karşıdan bir araba farı gözükünce boğazıma dayadığı bıçağı geri çekti. Boşluktan yararlanarak kendimi arabadan yola attım ve bir süre yuvarlandıktan sonra karanlık bir ortamda koşmaya başladım. Şahsın arkamdan koştuğunu fark edince bir kayanın arkasına saklandım ve hemen polis ve jandarmaya haber verdim.”

Atabay’dan eşgal ve araç bilgilerini alan Jandarma Asayiş ekipleri, Kaynarca Köy yolu üzerinde arama noktası oluşturarak Gürcü şahsı beklemeye başladı. Gürcistan uyruklu şahıs yoldan geçen araca el kaldırıp binerek Borçka yolu istikametine giderken kontrol noktasına geldiğinde gözaltına alındı. İsminin Armaz Davitadze (25) olduğu öğrenilen şahıs, çıkarıldığı Borçka Asliye Sulh Ceza Mahkemesi’nde tutuklanarak Artvin Cezaevi’ne konuldu.

Ziya Akyıldız

ARTVİN