Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Gürel'in yakınları: 'Cinayet gibi kaza, şikayetçi olacağız'

Gürel'in yakınları: 'Cinayet gibi kaza, şikayetçi olacağız'

Bahçelievler'de alkollü sürücünün park halindeki kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden Behçet Gürel'in yakınları, “Cinayet gibi kaza” diyerek şikayetçi olacaklarını söyledi.

Gürelin yakınları: Cinayet gibi kaza, şikayetçi olacağız

02 Aralık 2016 15:32
Gürel'in yakınları: 'Cinayet gibi kaza, şikayetçi olacağız' - Tıkla İzle

Bahçelievler’de 158 promil alkollü olduğu öğrenilen Ertuğrul Ö. isimli sürücü park halindeki kamyona hızla çarpmış ve araçta bulunan arkadaşı Behçet Gürel hayatını kaybetmişti. Sürücü kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "İçkiliydim. Yalan mı söyleyeceğim" diye tepki göstermişti. Bugün cenazelerini almak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na Gürel ailesi tepkilerini dile getirdi. Sürücünün alkollü olduğunu, firen izi olmadığını ve sürücünün ehliyeti olmadığını iddia eden aile, sürücü Ertuğrul Ö.'den şikayetçi olacaklarını söyledi.

Ertuğrul Ö.'den muhakkak şikayetçi olacaklarını söyleyen Behçet Gürel'in kardeşi Ali Gürel, “Gece evdeymiş ağabeyim telefon etmiş illa gel diye çıkmış gitmiş o da. Ondan sonrası meçhul işte. Saat 03.00- 03.30 muydu tam bilmiyorum. Kamyonun arkasına girmişler. Direk dalmış. Geride iki tane çocuk bıraktı. Çocuklar perişan. Bitik yani. Düşün, ben 30 yaşımda babamı kaybettim. Ben perişan oldum. Bunlar çocuk. Şikayetçi olmaları lazım. Ben de olacağım. Muhakkak olacağız” dedi.

“Cinayet gibi kaza, şikayetçi olacağız”
Gürel'in başka bir yanı ise “Çok acı. Cinayet gibi kaza. Şikayetçi olacağız. Ben şahsi tanımıyorum. Ama arkadaşı olduğunu öğrendim. İş arkadaşıymış. Çağırmış gece 12.00 gibi sonra çıkıyorlar. Olay oluyor. Cinayet gibi kaza. Tabi ki peşini bırakmayacağız. Mutlaka şikayetçi olacağız. 158 promil alkollüymüş aracı kullanan, ehliyeti de yokmuş. Bir metre firen izi yok o çok kötü” şeklinde konuştu.

Gürel'in başka bir akrabası ise şoför Ertuğrul Ö.'nün ehliyeti olmadığını iddia ederek, “Ehliyetinin olmadığını polislerden öğrendik. Firen izi bile yok. Direk kamyonun altına giriyor. Sürücü engelliymiş maalesef” ifadelerini kullandı.

Volkan Kayalar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç