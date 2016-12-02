Bahçelievler’de 158 promil alkollü olduğu öğrenilen Ertuğrul Ö. isimli sürücü park halindeki kamyona hızla çarpmış ve araçta bulunan arkadaşı Behçet Gürel hayatını kaybetmişti. Sürücü kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "İçkiliydim. Yalan mı söyleyeceğim" diye tepki göstermişti. Bugün cenazelerini almak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na Gürel ailesi tepkilerini dile getirdi. Sürücünün alkollü olduğunu, firen izi olmadığını ve sürücünün ehliyeti olmadığını iddia eden aile, sürücü Ertuğrul Ö.'den şikayetçi olacaklarını söyledi.

Ertuğrul Ö.'den muhakkak şikayetçi olacaklarını söyleyen Behçet Gürel'in kardeşi Ali Gürel, “Gece evdeymiş ağabeyim telefon etmiş illa gel diye çıkmış gitmiş o da. Ondan sonrası meçhul işte. Saat 03.00- 03.30 muydu tam bilmiyorum. Kamyonun arkasına girmişler. Direk dalmış. Geride iki tane çocuk bıraktı. Çocuklar perişan. Bitik yani. Düşün, ben 30 yaşımda babamı kaybettim. Ben perişan oldum. Bunlar çocuk. Şikayetçi olmaları lazım. Ben de olacağım. Muhakkak olacağız” dedi.

“Cinayet gibi kaza, şikayetçi olacağız”

Gürel'in başka bir yanı ise “Çok acı. Cinayet gibi kaza. Şikayetçi olacağız. Ben şahsi tanımıyorum. Ama arkadaşı olduğunu öğrendim. İş arkadaşıymış. Çağırmış gece 12.00 gibi sonra çıkıyorlar. Olay oluyor. Cinayet gibi kaza. Tabi ki peşini bırakmayacağız. Mutlaka şikayetçi olacağız. 158 promil alkollüymüş aracı kullanan, ehliyeti de yokmuş. Bir metre firen izi yok o çok kötü” şeklinde konuştu.

Gürel'in başka bir akrabası ise şoför Ertuğrul Ö.'nün ehliyeti olmadığını iddia ederek, “Ehliyetinin olmadığını polislerden öğrendik. Firen izi bile yok. Direk kamyonun altına giriyor. Sürücü engelliymiş maalesef” ifadelerini kullandı.

Volkan Kayalar