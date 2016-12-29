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Güreş 2016'da tarihi rekor kırdı

Milli Güreş Takımlarımız 2016 yılında tarihi bir rekor kırarak uluslararası şampiyonalarda toplam 423 madalya kazandı.


29 Aralık 2016 11:02

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye Milli Güreş Takımlarının dünyanın en iyi takımları arasında olduğunu belirterek, "Bu başarılar bizim için sadece bir başlangıç. Amacımız ise en iyisi olmak. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için tüm enerjimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
Türkiye'nin başarılı spor dallarından olan güreş 2016 yılında büyük bir başarıya imza attı. Özellikle bu yıl dünyanın en büyük ve en prestijli spor organizasyonu olan Rio Olimpiyat Oyunlarında Milli Güreş Takımlarımız yarım asır sonra 5 madalya birden kazanarak zor günlerden geçen milletimize büyük gurur yaşattı.

Milli Takımlar 31 turnuvaya katıldı, 423 madalya kazandı
Milli güreşçilerimiz bu yıl katıldığı 31 uluslararası şampiyonada adeta rakiplerine minderi dar ederken, sırtını da yere getirtmedi. Güreşçilerimiz şampiyonalarda 126 altın, 105 gümüş ve 192 bronz madalya ile toplam da 423 madalyayı ülkemize kazandırdı.

Aydın: "Bu başarılar bizim için sadece başlangıç"
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye Milli Güreş Takımlarının dünyanın en iyi takımları arasında olduğunu belirterek, "Bu başarılar bizim için sadece bir başlangıç. Amacımız ise en iyisi olmak. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için tüm enerjimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Milli Takımlarımıza dünya standartlarında kaliteyi getirdik"
Türk güreşinin son zamanlarda iyi bir ivme yakaladığına dikkat çeken Aydın, sözlerine şöyle devam etti:
"Bir buçuk yıl gibi kısa sürede hayata geçirdiğimiz projeler, sporcularımıza verdiğimiz güven ve milli takımlarımızı dünya standartlarındaki kaliteye kavuşturmamız en yüksek seviyeye taşıdı. Yani sporcularımız bugün psikoloğuyla, özel sporcu diyetisyeniyle, kondisyoneriyle ve sporcusunu tanıyan özel hekimiyle tam bir uyum içinde turnuvalara hazırlanıyor. Bugünün şartlarında sporcu için sadece güç ve zeka yetmiyor. Sporcu mindere çıktığı zaman vücudunun gerekli besin öğelerini, vitaminini, proteinini tam almış olması lazım, kondisyonunun bir maç süresinin son saniyesine kadar en yüksek düzeyde olması lazım, bunun yanı sıra sporcunun psikolojisi o turnuvayı kaldırabilecek seviyede olması lazım. Ancak bunların hepsi bir araya geldiğinde başarı sağlanabilir. İşte biz bu süreçte bunu yaptık. Bugün Dünya Şampiyonasında olsun, Avrupa'da ve Olimpiyatlarda olsun hep zirveyi kovaladık. 52 yıl aradan sonra ülkemize 5 madalya, 18 yıl aradan sonra ise dünya şampiyonasında 3 Dünya şampiyonluğunu kazandırdık. İnşallah bunlar bizim için daha başlangıç."

"2017'de Milli Takımlara getirdiğimiz imkanları altyapıda uygulayacağız"
Aydın, "Şimdi A Milli Takımlarımıza getirdiğimiz imkanları altyapıdaki (Gençler ve Yıldızlar) Milli Takımlarımıza uygulamayı düşünüyoruz. Bununla ilgili kurullarımızla birlikte çalışmalarımızı yaptık projelerimizi hazırladık. İnşallah bu yılın başından başlamak üzere tek tek hayata geçireceğiz. Böylece kısa bir süre sonra Milli Takımlarımızı başarıda altyapısıyla ve üst yapısıyla tamamen en üst seviyeye çıkarmış olacağız" ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: Milli Güreş Takım, Milli Güreş Takımlarımız 2016


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