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Güreş camiası iftarda buluştu

Türkiye Güreş Federasyonu, verdiği iftarla güreş camiasını bir araya getirdi.

Güreş camiası iftarda buluştu

02 Haziran 2018 22:12

Türkiye Güreş Federasyonu, Ramazan ayı münasebetiyle bir otelde iftar organizasyonu gerçekleştirdi. Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, verdiği iftar yemeğinde güreş camiası ile buluştu. Çok sayıda katılımın gerçekleştiği yemek sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Aydın, güreş camiasının Türk sporunun lokomotifi olduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte de bu başarıyı arttırarak devam ettirmek istediklerini söyledi.

Musa Aydın, ayrıca güreş camiasına sponsor olan kişilere plaket verdi.  

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın
 

 

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