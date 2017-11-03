Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'dan Bursa TOHM’a Ziyaret

Ziyarette sporcularla önce sohbet eden Başkan Aydın, sonrasında onlarla birlikte antrenman yaptı. Kendi de eski bir güreşçi olan Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın genç sporculara taş çıkarttı. İdmanın ardından milli takım hocalarıyla bir araya gelen Başkan Aydın takımın çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye Olimpiyatlarına Hazırlık Merkezlerine büyük önem verdiklerini belirterek, “Bizler başarılı sporcular yetiştirmek için tüm planlarımızı yaptık. Bu merkeze sadece biz değil Spor Bakanlığımız da büyük önem veriyor. Olimpiyatlar tüm spor branşlarının en büyük hedefleridir. Son olimpiyatlarda 5 madalya alarak en başarılı branş olduk. Artık çıtayı da yükselttik. Yaptığımız planlama neticelerini mutlaka alacaktır. Yurdumuzun dört yanında yetenekli gençlerimizi bulup onları bu merkezlerde yetiştirip olimpiyatlara hazırlamaya devam edeceğiz“ şeklinde konuştu.

Sporcuların motivasyonarının artması için de ellerinden gelen çalışmaları yaptıklarını belirten başkan Aydın, “Bugün ben de eşofmanlarımı giyip onlarla birlikte idman yaptım. Biz tüm sporcularımızla her zaman bir bütünlük içerisindeyiz. Onlarla birlikte olduğumuz sürece, destek verdiğimiz sürece başarılarının da artacağına inanıyoruz. Güreş camiası büyük bir ailedir. Eski yeni fark etmez, eğer sporcusundan yöneticisine el ele verebilirsek bütünleşebilirsek, sen ben değil biz olabilirsek o zaman Türk güreşini hiç kimse tutamaz. İşte bu yüzden sporcularımızla kenetlenmek için onlarla birlikte vakit geçirmek çok önemli. Bundan sonrada tüm eğitim merkezlerine ziyaretlerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.