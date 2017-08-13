Güreş Turnuvasında Türkiye 8 altın madalya ile birinci

Rize’de, iki gün süren müsabakalarda 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85 ve 100 kilolarda güreşçiler birbirleriyle kıyasıya güreşirken yapılan müsabakalar sonucu, Türkiye 8 altın ve 2 gümüş madalya ile turnuvanın birincisi oldu.

Turnuvada Türkiye’nin ardından Kazakistan ikinci, Gürcistan üçüncü Azerbaycan ise dördüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilirken; 42 kiloda Barış Ekbek (Türkiye), Melik Cuma Akı (Türkiye), Ariz Hüseyinov (Azerbeycan), 50 kiloda Mert İlbars (Türkiye), Bünyamin Eroğlu (Türkiye), Kossov Yemazer (Kazakistan), 58 kiloda Mümin Kardeş (Türkiye), Zhandos Oshakbayev (Kazakistan), 69 kiloda Duran Tosun (Türkiye), Veisal Eyubov (Kazakistan), Nika Sherbakovi (Gürcistan), 85 kiloda Osman Ayaydın (Türkiye), Zoloiti Tigran (Rusya), Hamza Dişli (Türkiye), 46 kiloda Bekir Ateş (Tükiye), 54 kiloda Georgi Tibilov (Rusya), Serhat Tarık (Türkiye), Kadir Kemal (Türkiye), 63 kiloda Abdulkadir Saydam (Türkiye), Madiyar Maulikonov (Kazakistan), Uğur Erdoğan (Türkiye), 76 Kiloda Nozadze Giorgi (Gürcistan), Ardahan Şahin (Türkiye), Sadık Sarı (Türkiye), 100 kiloda Fatih Onvermez (Türkiye), İslam Umayev (Kazakistan), Elgula Silagadze (Gürcistan)

Bayram Ali Sarı