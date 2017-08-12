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Güreşler öncesi halk başpehlivanlara altın taktı

Bu yıl 37'ncisi düzenlenecek Kurtdereli güreşlerinde mücadele edecek başpehlivanlar İsmail Balaban ile Orhan Okulu, güreşler öncesi Balıkesir'in Sakarya ve Toygar Mahallle'sinde halk ile buluştu.

Güreşler öncesi halk başpehlivanlara altın taktı

12 Ağustos 2017 11:53

656'ncı Kırkpınar başpehlivanı İsmail Balaban ve 2015-2016 Kurtdere başpehlivanı Orhan Okulu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Kurtdereli güreşleri öncesinde kahvehaneleri gezerek vatandaşlarla buluştu. Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Kemal Aydemir, oda başkanları ve muhtarların da eşlik ettiği program Şehitlik Parkı'nda şehitler için dua ile başladı. Dua sonrası pehlivanlar Sakarya Mahallesi'ndeki işçi kahvelerinde vatandaşla buluştu. Pehlivanlar, 1.Sakarya Mahallesi Cuma Pazarı ve Bağlar Sokağı'nda halkı selamlayarak Paşa Camii yanındaki Çınaraltı Kıraathanesi'nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Oda başkanları ve muhtarlar pehlivanlara altın taktı. Vatandaşlar başpehlivanlar ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. 

Hüseyin Tokmak


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