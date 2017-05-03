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Güreşte 2 madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı ile 86 kiloda mücadele eden Selim Yaşar bronz madalya kazandı.

Güreşte 2 madalya

03 Mayıs 2017 09:53

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada Süleyman Atlı, üçüncülük-beşincilik maçında İspanyol Levan Metreveli Vartanov ile karşılaştı. Rahat bir müsabaka çıkaran milli güreşçi, Vartanov’u 11-1 sayı tuşuyla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye’ye şampiyonadaki ilk madalyayı kazandıran milli güreşçi, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.

ATLI: HEDEFİM ŞAMPİYONLUKTU

Sırbistan’a altın madalya için geldiğini belirten Süleyman, "Hedefim şampiyonluktu. Nasip olmayınca olmuyor. İnşallah, İslami Dayanışma Oyunları ve Dünya Şampiyonası’nda bu hedefime ulaşırım" ifadelerini kullandı.

SELİM YAŞAR GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇI ALMASINI BİLDİ

86 kiloda mücadele eden milli güreşçi Selim Yaşar ise bronz madalya maçında Polonyalı Zbigniew Mateusz Baranowski ile karşılaştı. Yaşar, maçta 3-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 4-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, şampiyonanın ilk gününü 2 bronz madalyayla tamamladı.

AVRUPA’DA İKİNCİ GÜN EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

65 kiloda mindere çıkacak olan milli güreşçi Mustafa Kaya ilk maçını George Bucur (Romanya) ve Gabriel Janatsch (Avrusturya) maçının galibi ile, 97 kiloda mücadele edecek olan güreşçi Rıza Yıldırım ilk maçını Andris Ozols (Letonya) ve Ragnar Kaasık (Estonya) maçının galibi ile, 53 kiloda mindere çıkacak olan milli güreşçi Fikriye Gök ilk maçını Alman rakibi Nina Hemmer ile, 60 kiloda mücadele eden milli güreşçi Gamze Nur Adakan ise ilk maçını Belaruslu rakibi Madzina Sidakova ile yapacak.

Etiketler: Avrupa Güreş Şampiyonası


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