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Güreşte kötü gün

Güreşte kötü gün
Güreşte kötü gün

Dünya Serbest Güreş Şampiyonası Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de devam ediyor. Şampiyonanın ikinci gününde mindere çıkan 4 Türk güreşçisi de yarı finale kalamadı.

2003 yılında hizmete giren Macarların dünyaca ünlü şampiyon boksörü Laszlo Pap'ın adını taşıyan 15 bin seyirci kapasiteli Laszlo Pap Arena Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 4 Türk güreşçiden 57 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 79 kiloda Ayhan Sucu ve 92 kiloda Serdar Böke minderde madalya mücadelesi verdi. 

Süleyman Atlı birinci turdaki rakibi Romen Andrev Dukov'u 12-1 sayı tuşu ile yendi. İkinci Turda Özbek rakibi Nodiryon Safarov'u karşılaşmanın son 40 saniyesinde 14-4 sayı tuşuyla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Yarı finale kalmak için Kazak Nurislam Sanayev ile mücadele eden Süleyman Atlı, karşılaşmayı 11-6 kaybetti. Kazak güreşçinin finale kalması halinde Atlı repesaj maçları yapacak, aksi takdirde şampiyonadan elenmiş olacak.

SON 2 SANİYEDE YENİLDİ

65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan ilk maçında Gürcü rakibi Vladimer Khinchegashv'e karşılaşmanın son 2 saniyesinde verdiği 2 puanla 6-5 yenildi. Gürcü güreşçi, Rus güreşçiyle yaptığı çeyrek final maçını kaybedince Kılıçsallayan şampiyonadan elendi.

79 kiloda Ayhan Sucu birinci turda Ukraynalı Rustam Dudaiev ile karşılaştı. Ayhan Sucu, Ukraynalı rakibini 6-1 yenerek bir üst tura çıktı. Çeyrek finale çıkma maçında Gürcü rakibi Davit Khutsishvili'ye 5-0 yenilen Sucu, rakibinin yarı finale kalma maçında Amerikalı güreşçiye yenilmesiyle şampiyonadan elendi.

Bugün 92 kiloda mindere çıkan Serdar Öbek ise ilk turda Japon rakibi Atsushi Matsumoto'ya son 10 saniyede verdiği 2 puanla 7-5 mağlup oldu. Japon sporcunun finale çıkması halinde Böke'nin repesaj maçları yapma hakkı doğacak.  

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