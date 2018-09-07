Gürgentepe'ye muhteşem yapı: Çamlıca Tepesi

Bir yanda yemyeşil ormanları bir yanda muhteşem masmavi gökyüzüyle insanları kendine hayran bırakan Çamlıca Tepesi'ndeki seyir terası misafirlerini ağırlamaya başladı.Kartpostallık görüntüler oluşturan seyir terasını birçok vatandaş ailesiyle birlikte ziyaret ediyor. İlçenin eşsiz manzarasını görmek için gelen misafirler müthiş doğa ve havasıyla derin bir nefes alıyor. Çamlıca Tepesi turizm açısından da ilçeye büyük katkı sağlıyor.

MUHTEŞEM MANZARA EŞLİĞİNDE HUZUR

Çamlıca Tepesi sosyal tesisleri şehirlerin kalabalıklığından ve sesinden uzaklaşıp kaçmak için tercih edeceğiniz en güzel yerlerden biri.

Ordu Gürgentepe Belediyesi Çamlıca Tepesi Sosyal Tesislerinde sizler için;

*Yürüyüş alanı

*Seyir Terası

*Serendi(ambar)

*Restorant ve Cafe

*Kamelyalar

*Nisan ve mayıs aylarında açan orman gülleri

*Kamp alanı, İlçe adına yakışır büyük ve tarihi gürgen araçları

*çivisiz ahşap camii bulunuyor.

Canan Beştaş