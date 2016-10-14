Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "14/10/2016 günü ilimiz Güroymak İlçesi Esentepe Mahallesinde yol kenarında toprağa gömülü vaziyette EYP yapımında kullanılan malzemenin bulunduğu yönünde gelen bir istihbaratın değerlendirilmesi üzerine, aynı gün saat 12.00 sıralarında, aralarında bomba imha uzmanında bulunduğu TEM Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizce, istihbarata konu yerde yapılan kazı işlemi sonucu Molotof yapımında kullanacağı değerlendirilen 4 adet siyah poşet içerisinde 60 adet cam şişe ve 20 kg’lık, 2 adet bidon içinde 40 litre yanıcı madde olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirilmiştir.

Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi.