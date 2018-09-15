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Gürpınar'da PKK operasyonunda bir terörist yakalandı

Gürpınar'da PKK operasyonunda bir terörist yakalandı
Gürpınar'da PKK operasyonunda bir terörist yakalandı

Van'ın Gürpınar kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 terörist yakalanırken, silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gürpınar ilçesi Üçdoğan Mahallesi kırsalında, 15 Eylül 2018 günü İl Jandarma Komutanlığımız ekiplerince bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Yıldız Operasyonu icra edilmiş ve 1 terörist sağ olarak yakalanmıştır. Operasyon sonucu yakalanan teröristin üzerinde ve arazi aramasında tespit edilen sığınaklarda; 2 RPG-7 roketatar, 1 PKMS makineli tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 AK-47 piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 14 RPG-7 roketatar mühimmatı, 94 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 81 mm.'lik havan mühimmatı, 27 el bombası, 4 bin 600 PKMS makineli tüfek fişeği, 100 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 15 M-16 piyade tüfeği fişeği, 5 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 M-16 piyade tüfeği şarjörü, terör örgütünün propagandasına yönelik hazırlanmış 2 bez parçası, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir.

Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir" denildi.

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