Milletvekili Gürsel Tekin, Bursa'nın İnegöl ilçesinde CHP teşkilatını ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı dinledim. Kendimi iktidar, onu muhalefet zannettim. Bakan son 10 yılı anlattı, dehşete kapıldım. ‘Türkiye bugüne kadar bu örgütle mücadele etmemiş’ dedi Bakan. Türkiye yangın yerine dönmüş. İçeride, dışarıda itibarımızın bu kadar sıfırlandığını hiçbir dönem görmemişizdir. Bir ülkenin küresel dünyada bu kadar maskaralıkla karşı karşıya kaldığı dönemler görmemiştik. Bunlar hiç olmamış gibi, içeride terör örgütleri yuvalanmamış gibi, dış politikamız tökezlenmemiş gibi, ekonomi al aşağıya olmamış gibi, bütün işleri bitirmiş, sayın cumhurbaşkanı Lozan’a atılmış. Kendi tarihini bilmeyen yöneticilerle karşı karşıyayız. Bu ülkenin her karışı kanla, gözyaşı ile kurulmuştur. cumhuriyetin kurmuş olduğu o kurumları sata sata bitiremediniz. Lozan’ın yıl dönümünde hepimizin gözlerini yaşartacak cümleleri kullanan cumhurbaşkanının, bu kritik dönemde İnönü’yü ya da Lozan’ı ağzına almıştır. Suç ortaklığı bozulmuyor. Türkiye’nin her yerinde bu manzaraları görebilirsiniz. 100 yıldır bu topraklarda oturan insanların halen mülkiyet sorunu çözülmüş değil. Son günlerde terörle, cemaatle nasıl mücadele edilir tartışması var. Belli terör örgütleri ve darbecilerle mücadele etmek istiyorsanız iki şeyle mücadele edebilirsiniz; birincisi parayı, ikincisi ise arsaları takip edecekseniz. Çok kolay bulursunuz” dedi.

Ortadoğu politikası

Irak ve Suriye tezkeresini de değerlendiren Gürsel Tekin, “Sürecin başladığı günden itibaren özellikle Suriye politikasıyla ilgili net bir şekilde hassasiyetlerimizi ifade ettik. 1 Mart tezkeresinde eski Genel Başkanımız sayın Baykal’ın bir cümlesi vardı; ‘Aman ha, küresel ülkelerin tuzağına düşmeyin. Ortadoğu’nun fay hatlarını kırarsınız. Ortadoğu’nun fay hatları Irak ve Suriye’dir. Biri Sünni, biri Şii yönetim. Bu iki yönetimle oynarsanız Ortadoğu’yu kana bularsanız ve bunun en ağır bedelini biz öderiz’ diyor. Ne zaman söylüyor, 2003 yılında. Biz küresel dünyanın bir parçası olduk, siz hala eski kafa düşünüyorsunuz dediler. Fikri takip olmadığı için bunları kimse yazamıyor. Suriye politikası. Sayın Genel Başkanımız, parti yöneticilerimiz Ortadoğu’da ciddi geziler yaptılar, sakın buraya girmeyin dediler. Mezhepçiliğimiz mi kaldı, eski kafacılığımız mı kaldı. Geldiğimiz manzara bu. Şimdi işin içinden çıkamıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki ‘Ben Esad’la da dost olacağım.’ Ol, herkesle ol. Esad zaten Sayın Erdoğan’ın kardeşiydi. Antep’te ‘Sevgili kardeşim Esad’la bütün kapıları açtık’ demişti. Şimdi bütün kapıları ne yapıyorlar? 7 metre betonla duvar örüyorlar. Bu parayı kim ödeyecek? İnegöllü ödeyecek. AKP’ye oy veren kardeşlerime yalvarıyorum. Gelen vekillerinize şu soruyu sorun; küresel dünya diye bana yutturuyorsun, sizin ne işiniz vardı Kaddafi’nin başını ezdiniz, ne işiniz vardı Irak’ta, ne işiniz vardı kanla, gözyaşı ile oluşmuş bu topraklarda, 150 bin tane küresel dünya askerinin ne işi vardı?” ifadelerini kullandı.

OHAL değerlendirmesi

OHAL sürecini de değerlendiren Tekin, “Seçim dönemlerinde en çok övündükleri şey OHAL’i kaldırmalarıydı. Kaldı ki onlar yendiklerinde, rahmetli Ecevit döneminde OHAL kalkmıştı, belli bir bölgede, terörün olduğu bölgelerde vardı. Şimdi her yerde OHAL devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı çok enteresan bir cümle etti, bu cümlenin faturasının ne kadar ağır olduğunu da doların yükselişiyle hepiniz gördünüz. Her şey OHAL ile yürüyecekse kilidi vuralım. Meclis ne yapacak? Her şeyi devlet yapacaksa, vatandaş, bu kadar milletvekilinin, bakanın harcamasına niye bu paraları ödesin? Merkel’e caka atıyorsunuz, hepinizin altında 5 tane Merkel arabası var. Korumalarınız dahil ama cakaya gelince Merkel’e caka atıyorsunuz. İnin araçlardan, otobüsle, dolmuşla gidin. Bunu da yapmıyorsunuz. Ondan sonra caka atıyorsunuz. Eğer OHAL devam edecekse bu parlamentoyu işlevsiz hale getirmektir” dedi.

Salih Bakıcı