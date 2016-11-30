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Gürültüye uyandılar: Gördükleri manzara şoke etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sabaha karşı etkili olan şiddetli fırtına ve hortum muz seralarını vurdu.

Gürültüye uyandılar: Gördükleri manzara şoke etti

30 Kasım 2016 19:19
Gürültüye uyandılar: Gördükleri manzara şoke etti - Tıkla İzle

Örenşehir Mahallesi’nde saat 05.30 sıralarında çıkan hortum Kökleme mevkiinde bulunan Kerim Uyar’a ait yeni yapılmış 15 dönüm muz serasıyla, Ahmet Karakuş’a ait 2 yıldır ürün alınan 12 dönüm dolayında muz serasını yerle bir etti. Hortumun muz seralarına verdiği zararın 1milyon lira dolayında olduğu bildirildi. Hortum ayrıca 2 seranın yakınında bulunan Mehmet Emin Karaca’ya ait muz serasına da zarar verirken, muz serasının yakınında bulunan bir ağacında kökünden sökülerek seranın üzerine devrilmesine neden oldu.

Hortumun gürültüsüne uyanan vatandaşlar, bir an neye uğradıklarını şaşırdıklarını, şaşkınlık içerisinde seraların demirlerinin havaya yükselmesini izlediklerini söylediler.

Etiketler: hortum, sera


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