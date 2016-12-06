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Gürültüyü yapanları uyarmaya gitti, bıçaklandı

Kırklareli Kocahıdır Mahallesi’nde metruk bir binada gürültü yapanları uyarmaya giden bir kişi darp edildi, annesi de bıçaklandı.


06 Aralık 2016 12:42

Edinilen bilgiye göre, Kocahıdır Mahallesi Şahver 4. Sokak’ta evlerinin karşısındaki metruk bir binadan bağrışma seslerini duyunca şahısları uyarmaya giden U.Ç. içeriye seslendi. U.Ç., içeriden ses gelmemesi üzerine evine döneceği sırada binadan çıkan 18-20 yaşlarında 7-8 kişi kendisine sopa ve bıçakla saldırdı. U.Ç. darp edilirken, olay yerine gelen annesi S.Ç. de bıçaklandı.

U.Ç. ifadesinde şahısları tanımadığını, karanlık olduğundan eşkallerini de tam olarak göremediğini ve şikayetçi olduğunu söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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