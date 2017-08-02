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Güvenç Kurtar: Bana milli takımı versinler...

Teknik Direktör Güvenç Kurtar, kariyerinde başarılı seneler geçirdiğini ifade ederek, “Bana Milli Takımı versinler Dünya Kupası’na götüreyim. Orada da başarıdan başarıya koşturayım” dedi.

Güvenç Kurtar: Bana milli takımı versinler...

02 Ağustos 2017 15:54

Fatih Terim’in görevinden gönderilmesiyle boşalan A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine kimin getirileceği merakla beklenirken, tecrübeli Teknik Direktör Güvenç Kurtar konuya ilişkin İHA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Kariyerine Kocaelispor’da başlayan ve Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Bursaspor gibi takımların teknik patronluk görevini üstlenmiş olan Güvenç Kurtar, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü ile ilgili, "A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için en tecrübeli adaylardan birisiyim. Başarılı seneler geçirdim. Şu an gündemde değilim ama benim başarılarım belli" şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’DE İŞLER AHBAP İLİŞKİLERİYLE YÜRÜYOR"

Kurtar, kendisine şu an için Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bir teklif gelmediğini belirterek, “Türkiye’de işler ahbap ilişkileri ile yürüyor. Bana milli takımı versinler Dünya Kupası’na götüreyim. Orada da başarıdan başarıya koşturayım. Şu an için bana gelen bir teklif yok” ifadelerini kullandı.

Bora Akyol


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