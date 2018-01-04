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Güvenli e-ticaret sistemi ile e-ticaret’de yüzde 40 büyüme bekleniyor

KMK Bilgi Teknolojileri Genel müdürü Seda Ünal, 2018 daha güvenli bir e-ticaret sistemi olacağı için her yıl büyüme elde eden e-ticaret pazarının 2018’de yüzde 45’lere varan bir artış göstereceğini dile getirdi.

Güvenli e-ticaret sistemi ile e-ticaretde yüzde 40 büyüme bekleniyor

04 Ocak 2018 15:47

KMK Bilgi Teknolojileri şirketinin Genel Müdürü Seda Ünal, 2016 ‘da yüzde 25 oranında artış gösteren e-ticaret sektörünün, 2017’de yüzde 30’un üzerinde artış gösterdiğini, bu rakamın 2018’de güvenli e-ticaret sistemi ile yüzde 45’lere varan bir artış göstereceğini ifade etti.

Seda Ünal, yeni düzenleme ile 2018’de güvenli e-ticaret sisteminin uygulanmaya başladığını ve bunun e-ticaret sektörünün büyümesine katkı sağlayacağını belirterek, “2016’da yüzde 25 oranında artış gösteren e-ticaret sektörü, 2017’de yüzde 30 üzerinde artış göstermiştir. 2018 daha güvenli bir e-ticaret sistemi olacağı için her yıl büyüme elde eden e-ticaret pazarının 2018’de yüzde 45’lere varan bir artış gösterecek” dedi.

“ETBİS’e kayıt yaptırmayan firmalara idari para cezası uygulanacak”

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine henüz kayıt yaptırmayan firmalara idari para cezasının uygulanacağını ifade eden Seda Ünal, firmalara kayıt yaptırmaları yönünde çağrıda bulunarak, şöyle konuştu:

“Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 1 Aralık'ta hizmete giren Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) kayıtları ile elektronik ticarette güven ortamını tesis edileceği ve kayıt dışılığın önüne geçileceğini söylemişti. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 1 Aralık'ta hizmete giren ETBİS (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ) kayıtlarının ay sonuna kadar tamamlanması gerektiğini belirtmişti, kayıt işlemlerini yapmayan firmalara 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağını, KMK Bilgi Teknolojileri A.Ş olarak firmamız bünyesinde bulunan b2c ve c2c e-ticaret sistemimizi kullanan tüm müşterilerimize konuyu bildirdik. Yine buradan ETBİS kayıt sistemini duymayan veya gözden kaçıranlar olabileceğini düşünerek, e-ticaret sistemi ile satışı yapan firmaların cezai işlemle karşılaşmamak için biran önce ETBİS kayıtlarını tamamlamalarını öneririz. ETBİS'e internet adresi üzerinden kayıt olabilirsiniz”.

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından güvenli e-ticaret için yapılmış bu düzenlemeyi bir e-ticaret sağlayıcı firması olarak destekliyoruz” diyen Ünal, “Son olarak firmamız İşletmelerin gelişmelerine ve pazar paylarını arttırıp daha geniş bir müşteri potansiyeline ulaşmalarına yardımcı olmak ve böylelikle ülkemizin gelişim seviyesine katkıda bulunmalarını sağlamayı kendine vizyon biçmiştir” ifadelerini kullandı. 

 

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