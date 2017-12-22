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Güvenli Eğitim Uygulaması'nda FETÖ şüphelisi yakalandı

Elazığ polisinin yaptığı 'Güvenli Eğitim Uygulaması' kapsamında bin 876 şahıs sorgulanırken, Fetullahçı terör örgütüyle bağlantılı aranan 1 şüpheli yakalandı.

Güvenli Eğitim Uygulamasında FETÖ şüphelisi yakalandı

22 Aralık 2017 13:49

Edinilen bilgiye göre, Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 'Güvenli Eğitim Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında Elazığ polisi, 112 umuma açık yerde bin 876 şahsı sorguladı. Yapılan sorgulamada 'Fetullahçı terör örgütü üyesi olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan aranması olan 1 şüpheli yakalandı.
Öte yandan, iş yerlerine yönelik denetimlerde 8 iş yerine ruhsatsız olarak faaliyet göstermekten, 2 iş yerine sigortasız işçi çalıştırmaktan, 6 iş yerine kapalı alanda sigara içirmekten ve 13 şahsa da kapalı alanda sigara içmekten idari işlem yapıldığı bildirildi. 

Kamil Cankılıç
 

 

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