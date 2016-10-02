Diğer
Kategoriler

Güvenlik filesi hayat kurtardı

Adana’da 10 katlı inşaatın 9’uncu katından düşen kalıp ustası, 7’nci kata çekilen güvenlik filesi sayesinde ölümden döndü.

Güvenlik filesi hayat kurtardı

02 Ekim 2016 10:43
Güvenlik filesi hayat kurtardıfilesi hayat kurtardı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan Metin Yalçın (46) sabah saatlerinde Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi’ndeki inşaata geldi. İnşaatın 9’uncu katına çıkarak kalıpları 10’uncu kata taşımaya başlayan Yalçın, ayağı takılınca dengesini kaybedip 9’uncu kattan düştü. Yalçın’ın 7’nci kata çekilen güvenlik filesine düştüğünü gören arkadaşları hemen sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri itfaiye merdiveniyle Yalçın’ın düştüğü yere çıkıp fileyi keserek işçiyi kurtardı. Aşağı indirilerek ambulansa alınan Metin Yalçın, Adana Devlet Hastanesine sevk edildi. Yalçın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gören Cennet Sarıçam, inşaat işçisinin çalışırken düştüğünü ve güvenlik filesinde kaldığını belirterek, "File olduğu için inşaat işçisi hayatta kaldı. Sonra itfaiye gelip işçiyi kurtardı. İnşaatta önlem alınmasa bu işçi şimdi ölmüştü. Ben işçinin düştüğünü gördüğüm için çok korktum" dedi.

Etiketler: güvenlik filesi


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!