Edinilen bilgiye göre, inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan Metin Yalçın (46) sabah saatlerinde Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi’ndeki inşaata geldi. İnşaatın 9’uncu katına çıkarak kalıpları 10’uncu kata taşımaya başlayan Yalçın, ayağı takılınca dengesini kaybedip 9’uncu kattan düştü. Yalçın’ın 7’nci kata çekilen güvenlik filesine düştüğünü gören arkadaşları hemen sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri itfaiye merdiveniyle Yalçın’ın düştüğü yere çıkıp fileyi keserek işçiyi kurtardı. Aşağı indirilerek ambulansa alınan Metin Yalçın, Adana Devlet Hastanesine sevk edildi. Yalçın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gören Cennet Sarıçam, inşaat işçisinin çalışırken düştüğünü ve güvenlik filesinde kaldığını belirterek, "File olduğu için inşaat işçisi hayatta kaldı. Sonra itfaiye gelip işçiyi kurtardı. İnşaatta önlem alınmasa bu işçi şimdi ölmüştü. Ben işçinin düştüğünü gördüğüm için çok korktum" dedi.