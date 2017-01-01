Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı

Güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı

Ortaköy’de terör saldırısı düzenlenen gece kulübünün güvenlik görevlisi Emrah Altun, yaşanan dehşet anlarını anlattı.

Güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı

01 Ocak 2017 13:00
Güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı - Tıkla İzle

Ortaköy’de dün gece terör saldırısı düzenlenen gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışan Emrah Altun, yaşadıklarını anlattı. Saldırı sırasında içeride olduğunu söyleyen Altun, "Ben içerideydim, Noel Baba kıyafeti görmedim. Duyduğum sese göre makineli tüfek vardı elinde" dedi. Saldırgan kulübe girince ne yaptığı sorusu üzerine Altun, "Kaçtık ne yapalım, kaçtık. Şu anda biraz sıkıntılıyız, daha sonra arkadaşlar detaylı anlatır" yanıtını verdi.

Altun, bir basın mensubunun ceketinin arkadan boydan boya yırtılmasını sorması üzerine müşterilerin saldırı sırasında kaçışması üzerine yırtılmış olabileceğini söyledi.

(Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer / İHA)

Etiketler: güvenlik görevlisi, reina


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç