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Güvenlik görevlisi ölü olarak bulundu

Manisa’nın Kula ilçesinde Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulunda uzun yıllardır güvenlik görevlisi olarak görev yapan Kula’nın sevilen simalarından olan 48 yaşındaki Ali Altıparmak, görev yerinde ölü olarak bulundu.

Güvenlik görevlisi ölü olarak bulundu

04 Ocak 2018 03:01

Edinilen bilgiye göre Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulunda görev yapan Ali Altıparmak’ın(48), ailesi ve yakınları uzun süre kendisinden haber alamayınca Altıparmak’ın mesai arkadaşlarına haber verdi. Görev yaptığı meslek yüksekokulu önünde bir araya gelen ailesi ve öğrenci işlerinde görev yapan mesai arkadaşı nöbet kulübesine geldiğinde Ali Altıparmak’ı bulamayınca şüphelenerek okul içerisinde aramaya başladılar. Aramalar sonucu okul binasında bulunan erkek öğrenci tuvaletinde Altıparmak’ı hareketsiz yatarken buldular. Mesai arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk belirlemelere göre Ali Altıparmak’ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından Altıparmak’ı Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Ölümü ile Kula’yı yasa boğan Ali Altıparmak’ın(48), ailesi hastane önünde sinir krizleri geçirdi.
Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. 

Etiketler: güvenlik görevlisi, kula, manisa

 

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