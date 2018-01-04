Güvenlik görevlisi ölü olarak bulundu

Edinilen bilgiye göre Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulunda görev yapan Ali Altıparmak’ın(48), ailesi ve yakınları uzun süre kendisinden haber alamayınca Altıparmak’ın mesai arkadaşlarına haber verdi. Görev yaptığı meslek yüksekokulu önünde bir araya gelen ailesi ve öğrenci işlerinde görev yapan mesai arkadaşı nöbet kulübesine geldiğinde Ali Altıparmak’ı bulamayınca şüphelenerek okul içerisinde aramaya başladılar. Aramalar sonucu okul binasında bulunan erkek öğrenci tuvaletinde Altıparmak’ı hareketsiz yatarken buldular. Mesai arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk belirlemelere göre Ali Altıparmak’ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından Altıparmak’ı Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Ölümü ile Kula’yı yasa boğan Ali Altıparmak’ın(48), ailesi hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.