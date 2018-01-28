Güvenlik görevlisini darp edip 12 iş yerini soydular

İddiaya göre, Ramazan G, Bedih B. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs, Gazimuhtar Paşa Bulvarı üzerindeki iş merkezine geldi. Binadaki özel güvenlik görevlisini gören 3 şahıstan Ramazan G, daha önceden tanıdığı güvenlik görevlisi Adem K.’ya iş merkezinde hırsızlık yapacaklarını söyleyerek, kendileri ile iş birliği yapmasını istedi. Şahıslar, bu teklifi kabul etmeyen güvenlik görevlisini darp ederek etkisiz hale getirdi. Ardından şahıslar, iş merkezinde bulunan 12 iş yerinden çeşitli güvenlik kamera ve sistemleri, bilgisayar kasa ve monitörleri, cep telefonları, araba ve anahtarlar ile 1 adet ruhsatsız tabancayı çalarak araçla kaçtı. Darp edilen güvenlik görevlisi, bina yöneticilerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen bina yöneticileri de durumu polise bildirerek, sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Adem K, Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Ev ve İşyeri Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş merkezinde inceleme yaptı. Hastanede güvenlik görevlisi Adem K'nın ifadesini alan ekipler, kısa sürede aracın plakasını belirledi. Ramazan G'ye ait 27 BY 580 plakalı aracı Milli Egemenlik Bulvarı üzerindeki bir sitenin bahçesinde park halinde bulan ekipler, olaya karışan diğer iki kişinin de kimliğini belirledi. Şahısların depo olarak kullandıkları iş yerinin adresini de tespit eden polis, yapılan operasyonla 3 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Araçta ve iş yerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu tahmin edilen çok sayıda cep telefonu, güvenlik kamerası, güvenlik kamerası kayıt cihazı, çeşitli boylarda monitörler, LCD televizyon, farklı araçlara ait araba anahtarları ve bilgisayar kasaları ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mehmet Bulut