Güvenlik güçleri 2 köylünün katillerini arıyor

Edinilen bilgilere göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden peynir satmak için 17 Eylül'de Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyüne gitmek için yola çıkan Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Adıyaman ve Öztunç'un bulunması için çalışma başlatılırken, iki kişinin cesedi dün Doğan köyü kırsalında bulundu. Yapılan incelemede Adıyaman ve Öztunç'un PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı, araçları yakıldıktan sonra katledildikleri tespit edildi. Cenazeler yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından gözyaşları arasında Pirinçli köyü mezarlığına defnedilirken, bölgede operasyon başlatıldı.

Dün başlatılan operasyon genişletildi. Operasyon bölgesine bugün Skorsky helikopterlerle takviye birlikler sevk edildi. Güvenlik güçleri, Adıyaman ve Öztunç'un faili teröristlerin bulunması için bölgeyi kara ve havadan didik didik arıyor.