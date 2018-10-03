Güvenlik güçleri dağı taşı didik didik ediyor

Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası'nda, terör örgütü PKK'ya yönelik 23 gün önce başlatılan “Şehit Yarbay Songül Yakut Operasyonu” aralıksız sürüyor. Çok sayıda asker, özel harekat polisi ve güvenlik korucusunun katıldığı operasyona, insansız hava araçları ve helikopterler de havadan destek veriyor. İnsansız hava araçlarının belirlediği noktalar, Atak helikopterlerle ateş altına alınırken, Kovankaya köyünde tespit edilen 3 mağara ve 2 sığınak imha edildi. Güvenlik güçleri ise karadan dağı taşı didik didik arıyor.

Öte yandan, ilçeye bağlı komando bölgesinde güvenlik güçleri için nöbetçi noktaları kurulurken, üs bölgelerine beton bariyerler sevk edildi.

Serdar Gükçe