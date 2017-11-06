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Güvenlik güçlerinden Kağızman’da PKK’ya darbe

Kars Kağızman’da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda teröristlere ait çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinden Kağızmanda PKKya darbe

06 Kasım 2017 16:50

Kars’ın Kağızman ilçesi Çemçe kırsalında PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Kars, Erzurum jandarma timleri, Kars Emniyet Müdürlüğü PÖH timleri ve güvenlik korucu timlerince ortaklaşa düzenlenen “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ece” operasyonunda kış hazırlığında olan teröristlere darbe vuruldu.

Güvenlik güçlerince Çemçe kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait 2 avcı boy çukuru, 200 gram patlayıcı madde, ‘kimyasal malzemeyle güçlendirilmiş, naylon poşetlere sarılı vaziyette, 4 adet dolu küçük tüp,1 adet jelikan kullanılmış, 1 adet lesker yeleği, 2 adet uyku tulumu, kazak, 10 kilo pirinç, 5 kilo salça, 10 kilo zeytin, 2 kilo tuz, palaska, 5 kilo yağ tenekesi boş, 5 metre branda, çorap, tava, kaşık ve çatal ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu. Diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi. Güvenlik güçlerinin temas arama faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi. 

Işık Çapanoğlu

 

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