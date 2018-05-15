Güvenlik kameraları arama motoruna dönüştü

Toplu kullanıma açık alanlardaki yoğun insan trafiğini daha verimli yönetmek için, standart görüntüleme çözümlerinden bir adım ötesine ihtiyaç duyuluyor. Yapay zekanın gelişmesi ile video analiz teknolojileri video kayıtları üzerinde kişi ya da nesne aramayı kolaylaştırıyor. Saatler süren görüntüler üzerinde kolaylıkla tarama yapabilen analiz teknolojileri, tüm saha genelinde aranan belirli bir kişiyi veya nesneyi görüntüsünden tanıyor.

Teknolojik çözüm sektörünün lider markalarından Sensormatic'in CEO’su İsmail Uzelli, yapay zeka destekli gelişmiş video analiz teknolojisinin video kayıtları üzerinde kişi ya da nesne aramayı kolaylaştırdığını söyledi.

Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli, gelişen teknolojiyi şu örnekle açıkladı: "AVM içinde ailesinin yanından ayrılan küçük bir çocuğun yeri saniyeler içinde tespit edebiliyor. Çocuğun ailesi ile birlikteyken alınan görüntüsü seçilerek mekanda kullanılan tüm kameraların kayıtları içinde aranıyor ve ailesinden ayrıldıktan sonra bulunduğu tüm alanlar ve en son bulunduğu yer saniyeler içinde tespit edilerek tıpkı bir film şeridi gibi anbean izlenebiliyor. Bugüne kadar kullanılan video analiz sistemlerinde seçilen nesnenin, yani örnekteki çocuğun yalnızca ne zaman kaybolduğu görülebiliyordu".

Şirketin geliştirdiği Avigilon Appearance Search (Detaylı Takip Analizi), cinsiyet kırılımında da aramaya olanak tanıyarak güvenlik operasyonlarına daha fazla esneklik ve verimlilik sağladığını belirten Uzelli, "AVM, okul, havalimanı, otel ve hastane gibi insan trafiğinin yoğun olduğu toplu kullanım alanlarında kaydedilen görüntüler saha genelinde her anı yakalasa da, elde edilen bu veriyi insan eliyle anlamlı hâle getirmek mümkün değil. Avigilon Appearance Search bu noktada yapay zeka destekli video analiz sistemlerini devreye alıyor. Kayıtlı görüntülerin anlamlı hale getirilmesi için detaylı ve hızlı analizler gerçekleştiren çözüm, böylelikle geleneksel görüntüleme sistemlerinin sağlayamadığı ölçekte anlamlı bilgi sunuyor" dedi.