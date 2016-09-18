Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün gece yaşanan olayda, birbiriyle husumetli olan 4 kişi sokakta karşılaşarak kavga etmiş, kavgadan bir saat sonra sokağa dönen taraflardan biri silah ve pompalı tüfekle sokağa hedef gözetmeksizin kurşun yağdırmıştı. O anlar bir otelin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sokağın başında aniden beliren bir araçtan inen 3 kişiden ikisinin aracın yanından, birinin ise sokağın içine kadar gelerek rastgele ateş açtıkları görülüyor.

Zanlıların kaçtıkları araçlar polis tarafından park halinde bulunurken, zanlıları yakalamak için yürütülen çalışma devam ediyor.

Dinçer Akbir