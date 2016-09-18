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Güvenlik kameraları maganda dehşetini saniye saniye kaydetti

Kocaeli'de dün gece yaşanan maganda dehşeti güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güvenlik kameraları maganda dehşetini saniye saniye kaydetti

18 Eylül 2016 11:23
Güvenlik kameraları maganda dehşetini saniye saniye kaydetti - Tıkla İzle

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün gece yaşanan olayda, birbiriyle husumetli olan 4 kişi sokakta karşılaşarak kavga etmiş, kavgadan bir saat sonra sokağa dönen taraflardan biri silah ve pompalı tüfekle sokağa hedef gözetmeksizin kurşun yağdırmıştı. O anlar bir otelin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sokağın başında aniden beliren bir araçtan inen 3 kişiden ikisinin aracın yanından, birinin ise sokağın içine kadar gelerek rastgele ateş açtıkları görülüyor.

Zanlıların kaçtıkları araçlar polis tarafından park halinde bulunurken, zanlıları yakalamak için yürütülen çalışma devam ediyor.

Dinçer Akbir


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