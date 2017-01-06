Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 6 ve 15 Aralık 2016 tarihlerinde 2 ayrı akaryakıt istasyonunda silahlı soygun eylemini gerçekleştiren 3 kişi, yaklaşık 40 bin TL alarak kayıplara karıştı. Akaryakıt istasyonlarındaki güvenlik kameralarını dikkatlice izleyen polis ekipleri yüksek çözünürlüklü güvenlik kameraları sayesinde zanlıları yakaladı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüdeki detayları inceleyerek eşkalini tespit ettiği zanlıların bulunduğu Şehitler Mahallesindeki bir eve düzenlediği operasyonla olayda kullanıldığı belirlenen bir silah ve 2 pompalı tüfek ile bir zanlının soygun sırasında giydiği mont da ele geçirildi. Zanlılar S.A. (25), A.K. (20) ve M.D. (20), emniyetteki işlemlerin ardından "öldürmeye teşebbüs" ve "silahla yağma ve tehdit" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, kar maskeli 3 kişiden birinin akaryakıt istasyonu kapısında gözcülük yaptığı, diğerlerinin pompalı tüfek ve tabancayla istasyona girdikten sonra tehditle paraları alarak kaçmaları ve çalışanların durumu cep telefonuyla polise haber vermesi saniye saniye kaydedildi.

Sadık Cangel