Edinilen bilgiye göre, önceki gün Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kantininden cep telefonu çaldığı güvenlik kameraları tarafından tespit edilen H.T. adlı şahıs polis tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin kimliğini tespit ettikten sonra şahsı gözaltına aldı. Şahıs sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Diğer taraftan, yaklaşık 3 hafta önce Adıyaman merkez Yenimahalle'de bulunan bir inşaattan 20 adet iskele demiri çalan O.T. adlı yaşı küçük şahıs da polisin bölgedeki güvenlik kameralarını incelemesi sonucu tespit edilerek yakalandı.

Sorgulamaları tamamlanan şahıslar, adli makamlara sevk edildi.

Ahmet Arslantaş