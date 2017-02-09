Çaldıkları malzemeleri satarken yakalanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market işletmeciliği yapan Hüseyin Çelebi, sabah iş yerine geldiğinde sigara raflarının boş olduğunu ve kasada bulunan 450 lira bozuk paranın olmadığını fark etti. İş yerinin güvenlik kamerasının kayıt cihazının da çalındığını anlayan Hüseyin Çelebi, bunun üzerine komşu dükkanın güvenlik kamerasını inceledi. Hırsızlık olayını fark eden dükkan sahibi, polise başvurdu. Olay yerine gelerek iş yerinde inceleme yapan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Sabah dükkana geldiğinde kapının açık olduğunu görünce hemen kayıtlara baktığını ifade eden Hüseyin Çelebi, “Her gün sabah erken saatlerde markete geliyoruz. Geldiğimiz de kepengin açık olduğunu, kapının da kilidini kırılarak içeri girildiğini fark ettik. 20 bin liraya yakın sigaramız vardı. Yiyecek içecek olarak çay şeker temizlik malzemesi çikolataya kadar çalmışlar. Kasada 300-400 TL bozuk para vardı onu da almışlar. Kamera kayıt cihazını da söküp götürmüşler” dedi.

Muhabbet kuşu da çalmışlar

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çaldıkları malzemeleri satmak isteyen Ali Ç., (33) Halil İbrahim U., (37) Fatih A., (23) ve Ahmet A.'yı (22) yakalayarak gözaltına alındı. 20 bin lira değerinde sigara ve gıda maddesi çalan şüphelilerin başka bir marketten de 7 bin TL değerinde dizüstü bilgisayar ve iki adet muhabbet kuşu çaldıkları da tespit edildi. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden poliste kaydı bulunan Halil İbrahim U., Fatih A. ve Ahmet A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Ali Ç., serbest bırakıldı. Polis, iş yerinden çalınan 694 paket çeşitli markalarda sigarayı ve ele geçirilen dizüstü bilgisayar ve muhabbet kuşunu sahiplerine teslim etti.

Barış Gök - Uğur Sarı

