Güvenlik kamerasını yukarıya kaldıran şaşkın hırsızlar kamerada

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde bulunan bir mobilya atölyesinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 4 şüpheli sabaha karşı kepenkleri kapalı dükkanın önüne gelerek çevresini kontrol etmeye başladı. İş yeri yakınlarında kimsenin olmadığını belirleyen hırsızlar yanlarında getirdikleri demir kesme makasıyla dakikalarca atölyenin kilidini kırmaya çalıştı. Bu sırada iş yerinin güvenlik kamerasını fark eden bir hırsız ise eline aldığı değnekle kamerayı yukarıya kaldırdı. Kameranın yönünü değiştiren hırsızlar iş yerine girerek yaklaşık 25 bin lira değerindeki makineyi alarak kayıplara karıştı. Yaşanan bu hırsızlık anları ise iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kameralara yansıyan görüntülerde, hırsızların iş yerinin kepenklerini demir kesme makasıyla açmaya çalıştıkları, başka bir hırsızın ise güvenlik kamerasını yukarıya kaldırmaya çalıştığı görülüyor. İçeriye giren hırsızların makineye alarak kayıplara karıştığı görülüyor.