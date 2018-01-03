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Güvenlik kamerasını yukarıya kaldıran şaşkın hırsızlar kamerada

Beylikdüzü’nde mobilya atölyesinin kilidini demir kesme makasıyla kıran şüpheli 4 kişi iş yerinden yaklaşık 25 bin liralık makineyi çalarak kayıplara karıştı. Sürekli kayıtta olan güvenlik kamerasını tanınmamak için bir değnek ile yukarıya kaldıran şaşkın hırsızlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Güvenlik kamerasını yukarıya kaldıran şaşkın hırsızlar kamerada

03 Ocak 2018 09:30
Güvenlik kamerasını yukarıya kaldıran şaşkın hırsızlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde bulunan bir mobilya atölyesinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 4 şüpheli sabaha karşı kepenkleri kapalı dükkanın önüne gelerek çevresini kontrol etmeye başladı. İş yeri yakınlarında kimsenin olmadığını belirleyen hırsızlar yanlarında getirdikleri demir kesme makasıyla dakikalarca atölyenin kilidini kırmaya çalıştı. Bu sırada iş yerinin güvenlik kamerasını fark eden bir hırsız ise eline aldığı değnekle kamerayı yukarıya kaldırdı. Kameranın yönünü değiştiren hırsızlar iş yerine girerek yaklaşık 25 bin lira değerindeki makineyi alarak kayıplara karıştı. Yaşanan bu hırsızlık anları ise iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kameralara yansıyan görüntülerde, hırsızların iş yerinin kepenklerini demir kesme makasıyla açmaya çalıştıkları, başka bir hırsızın ise güvenlik kamerasını yukarıya kaldırmaya çalıştığı görülüyor. İçeriye giren hırsızların makineye alarak kayıplara karıştığı görülüyor.

Etiketler: güvenlik kamerası, hırsız

 

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