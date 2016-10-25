Edinilen bilgiye göre henüz 18 yaşına yeni giren Umut G. isimli genç son hırsızlık girişiminde yakalandı. Umut G. en son iki gün önce bir kasap dükkanına hırsızlık için girdi. Güvenlik kamerasının yönünü çevirmek isterken kendi yüzüne çevirmesiyle kendini deşifre eden genç hırsız bu olayın ardından 2 gün sonra Yeniceköy Caddesi üzerindeki bir ekmek fırınına girmek üzereyken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan ve adı 82 suç kaydına karışan Umut G. ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Ertunç Öztürk

