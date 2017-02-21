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Güvenlik korucuları referandumda ‘Evet’ diyecek

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, 16 Nisan’da yapılacak olan halk oylamasında güvenlik korucularının “Evet” oyu kullanacağını söyledi.


21 Şubat 2017 13:06

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu tarafından, Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Kültür ve Kongre Merkezinde bir istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Konfederasyon Başkanı Ziya Sözen, ülke olarak çok zor bir süreçten geçildiğini ifade ederek, “15 Temmuz sonrası içte ve dışta birçok saldırıyla karşı karşıyayız. Bu saldırılardan sonra Türkiye Cumhuriyeti hükümeti 16 Nisan tarihinde anayasa değişikliğini halkımızın oylamasına sunacak. Biz de bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti ne zaman bize ihtiyaç duyarsa, ne zaman zor bir süreçte kalırsa, güvenlik korucuları ve şehit aileleri olarak hep devletimizin yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Ülkemiz içte ve dışta saldırılarla karşı karşıyadır. Bölge olarak bunu siz daha iyi biliyorsunuz. Çünkü olayların tam merkezindesiniz. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Sur’da, Cizre’de, Nusaybin’de, Yüksekova’da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış hainlerle PKK terör örgütü işbirliği yaparak burada hendekler kazmak suretiyle halkımıza hayatı yaşanmaz bir hale getirmeye çalıştılar. Bu anlamda da Diyarbakırlı vatandaşlarımız çok büyük zararlar gördüler. Evlerinden, okullarından oldu. Bu ülke için bin 750 şehit vermiş güvenlik korucusu camiası ve diğer şehit ailelerinin ‘Hayır’ cephesi ile aynı safta olmasına imkan yoktur. Bu ‘Hayır’ cephesine karşı ülkemizin birliği, geleceği için güvenlik korucuları camiası olarak sağduyudan yana olacağız ve ‘Evet’ diyeceğiz” dedi.

“Sizi tükürüğümüzle boğacağız diyenleri unutmadık”

Konuşmasında geçmişte yaşananları anımsatarak, “Korucularımıza kurşun sıkanları da, biz sizi tükürüğümüzle boğacağız diyenleri de unutmadık. Korucularımıza yönelik olarak ‘Bu ülkeden defolup gideceksiniz. Yoksa o silahı size çevirmesini çok iyi biliriz’ diyenleri de unutmadık. Vatandaşlarımızın okulları, camileri yakılıp yıkılırken, vatandaşın evine zorla girilirken o vatandaşın yanında durması gereken ama kaçıp Ankara’da hamaset duygularıyla siyaset yapan HDP’lileri de unutmadık. Bunların hepsine Allah izin verirse 15 Temmuz’un, gezi olaylarının, 6-7 Ekim olaylarının, 17-25 Aralık’ın ve bugüne kadar verdiğimiz şehitlerin cevabı olarak 16 Nisan’daki referandumda ‘Evet’ diyeceğiz, ülkemize sahip çıkacağız ve bunların yüzüne bir Osmanlı tokadı indireceğiz” ifadelerinde bulundu. 

Emrah Kızıl

Etiketler: Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konf, referandum


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