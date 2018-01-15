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Güvenlik korucusu kayınpeder, damadını vurdu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde güvenlik korucusu olan İ.A.’nın, damadı S.S.’yi alacak verecek meselesi yüzünden vurduğu iddia edildi.

Güvenlik korucusu kayınpeder, damadını vurdu

15 Ocak 2018 00:39

Olay, Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Ekinlik Mahallesi’nde oldu. Edinilen bilgilere göre, güvenlik korucusu İ.A., damadı S.S. ile alacak verecek yüzünden tartıştı. İddialara göre 4 bin lira alacağını isteyen damat S.S. ile kayınpederi İ.A. arasındaki tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Güvenlik korucusu olan kayınpeder, damadını belindeki silahı çıkararak vurdu. Ayağından kurşun yarası alan damat S.S. Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altına alırken, kayınpeder İ.A. hakkında soruşturma başlatıldı.
Damat S.S.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Diler Erbeyi

 

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