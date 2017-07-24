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Güvenlik kuvvetleri ihbar üzerine karayolunda mayın taraması yaptı

Mardin ile Ömerli ilçesi arasındaki karayolunda teröristler tarafından yola mayın döşenmiş olabileceği istihbaratı üzerine bugün sabah saatlerinde mayın taraması yapıldı.

Güvenlik kuvvetleri ihbar üzerine karayolunda mayın taraması yaptı

24 Temmuz 2017 12:15

Mayın taraması sırasında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Güvenlik güçleri halkın güvenliği için sık sık ana yollarda mayın ve patlayıcılara karşı kontrollerini sürdürüyor. Ömerli Mardin karayolunda güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen mayın ve patlayıcı arama tarama çalışmaları esnasında yol trafiğe kapatıldı. Güvenlik kuvvetleri yolda arama yaparken vatandaşların sorun yaşamaması için yolu trafiğe kapatarak güzergah boyunca dedektörlerle çalışmalarını sürdürdü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından her hangi bir mayın veya patlayıcı bulunmazken, karayolu yeniden trafiğe açıldı.  

Tayfur Demir
 

Etiketler: güvenlik kuvvetleri


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