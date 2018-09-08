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Güvenlik müdürünün öldürülmesine 5 gözaltı

Güvenlik müdürünün öldürülmesine 5 gözaltı
Güvenlik müdürünün öldürülmesine 5 gözaltı

Antalya’da ünlü bir eğlence merkezinin güvenlik müdürünün öldürülmesiyle ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bu sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin otoparkında meydana gelen olayda, güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu (39) ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 4 kişi arasında tartışma çıkmış, Çopuroğlu önce sopayla yere düşürülmüş, ardından pompalı tüfekle öldürülmüştü. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 şüpheliden birini kent merkezinde, 4’ünü ise Serik ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin emniyette sorgularına devam edildiği bildirildi.  

İsa Akar
 

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