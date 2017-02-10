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Güvenlik Uzmanı Mete Yarar: '15 Temmuz'u unutmayın'

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Kayseri'ye gelen Güvenlik Politikaları Uzmanı Emekli Binbaşı Mete Yarar, 15 Temmuz darbe girişimindeki detayları anlattı. Mete Yarar "15 Temmuz Süreci ve Darbenin Kayıp Saatleri" konulu bir söyleşide önemli açıklamalar yaptı.

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar: 15 Temmuzu unutmayın

10 Şubat 2017 15:50

Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 15 Temmuzdan önce yaşanan gelişmeleri doğru analiz etmiş olsaydık 15 Temmuz'un başımıza gelmeyeceğini belirten Mete Yarar "Bana hep şu soruyu sorarlar. Nasıl bir 15 Temmuz ki anlat anlat bitiremedin. Bende arkadaşlara diyorum ki 15 Temmuz hala devam eden bir süreç. 15 Temmuz'u anlamadığımız zaman bir 15 Temmuz daha yaşatmayı bekleyen bir grubun olduğunu unutmayın. Eğer biz MİT krizini, arkasından 17-25 Aralık'ı ve MİT tırlarının durdurulmasını doğru anlamış olsaydık, 15 Temmuz'u anlatmıyordum. 15 Temmuz'da yaşanan süreçte yıllarca beslediğiniz, yıllarca büyüttüğünüz, eline silah verdiğiniz, maaş verdiğiniz adamlar 15 Temmuz günü bu ülkenin evlatlarına uçaklarla tanklarla saldırdılar. Bunu anlamazsanız 15 Temmuz'u hiç anlayamazsınız" şeklinde konuştu.

"15 TEMMUZ'A TİYATRO DİYENLERE HESABINI SORUN"

Konuşmasının devamında gençlere hitap eden Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Sizden istediğimiz tek şey var. 15 Temmuz ile ilgili eğer buna tiyatro diyen birisi varsa dönüp gitmeyin. Bunun hesabını kendisinden sorun. Ben 15 Temmuz'un hala anlaşılamadığını düşünüyorum. 15 Temmuz bir grubun biz bu sabah bir darbe yapalım Türkiye'yi biz yönetelim diye yola çıktığı bir oyun değil. 15 Temmuz günü bir grup Türkiye'yi ele geçirmeye çalışmadı. Tabiri caizse Türkiye'nin dibine kibrit suyu dökmeye çalıştı" dedi.

"METE YARAR BAŞKAN ÇELİK'İ ZİYARET ETTİ"

Güvenlik Politikaları Uzmanı Emekli Binbaşı Mete Yarar, 15 Temmuz darbe girişimindeki detayları anlattığı "15 Temmuz Süreci ve Darbenin Kayıp Saatleri" konulu söyleşisinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette Mete Yarar, Başkan Mustafa Çelik'e "Darbenin Kayıp Saatleri" ve " Bu Delileri Bir Araya Getirmeyecektiniz" isimli kitaplarını hediye etti. 

Etiketler: 15 temmuz, Mete Yarar


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