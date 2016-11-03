Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvensizliği tespit edilen ürünlere ilişkin toplatma kararının alındığı duyuruldu. Bakanlıkça 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 11'inci maddesi kapsamında güvensizliği tespit edilen ve haklarında piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararı verilerek mevzuat ile belirlenen süreçleri tamamlanan yaptırım kararlarına ilişkin bilgilere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 10'uncu maddesi uyarınca yer verildiği belirtildi. Bakanlık tarafından 4703 sayılı Kanun kapsamında güvensizlik nedeni ile alınan toplatma kararlarının mevzuat ile belirlenen süreçlerinin tamamlanmasını müteakip duyurulmasına devam edileceği kaydedilerek, toplatmaya konu ürünlerden ellerinde bulunanların ürünün üreticisine başvurması gerektiği bildirildi. İlanın üreticilerin aşağıda yer verilen marka/model ürünlerine yönelik olduğu ve üreticilerin tüm ürünlerini kapsamadığı ifade edildi.

Toplatma kararı alınan ürünler

Buna göre Göksel Isıtıcı Sanayi marka 1800 W taşınabilir daldırma tipi su ısıtıcısı, Gold Silver marka GM-301 model şarjlı el feneri, Skeytech marka ST-211 model elektrikli ısıtıcı, Kablo Türk marka 3x1,5 NYM kablo, Kablo Türk marka 3Gx2,5 mm2 H05VV-F model kablo, YAQİ marka YQ-3257 model şarjlı el feneri, İstel (Yajia) marka YJ-1168, YJ-2825, YJ-2805-1 ve YJ-202S model şarjlı el feneri, İTİMAT marka İ-15M model 4 gözlü LPG’li set üstü ocak, İTİMAT marka, etiketinde modeli I-15i ve İ-15i olarak birlikte belirtilen 4 gözlü 1312CL5479 pin numaralı set üstü ocak, LEDLİNE marka RT-FNR-905 ve RT-FNR-5001 model şarjlı el fenerleri, SEİKON marka Slim Line S300 3000W model infrared ısıtıcı, HOROZ marka 3’lü kablosuz grup priz, markasız 16A, 250V tekli seyyar priz, Gülsan marka 12119-KYT-55 model gazla çalışan süper piknik sac (45 cm seyyar), Gülsan marka 401 model 4 gözlü gazla çalışan set üstü ocak, Hanoğlu marka H05VV- F 3G0,75 mm2 (etiket işaretlemesi 3x0,75 mm2) kablo, HOROZ marka HL 699 LE model 5W ledli armatür, Pina marka MITRA 50M, 75M ve 100M model yüzme havuzu pompaları, RL marka RL-5523 model şarjlı el feneri, RTRMAX marka RTM520 model inverter kaynak makinası, Ken marka 6813ERD model darbeli matkap, Gallo marka UF.64 model elektrikli ocak, Simon marka Schuko 34432-30 model priz, Tunçmatik marka komtech kombi UPS model kesintisiz güç kaynağı, Sentez marka 3’lü golyat fiş, Wholechance marka 7106 model şarjlı kamp lambası, Zenlite marka led 2101 model şarjlı el feneri ve Doğanay marka 2x1,5 mm2 TTR model kablo olmak üzere toplamda 40 ürün için toplatma kararı alındı.

