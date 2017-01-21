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Güvercin hırsızları tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Arıl Mahallesi'nde yaşayan güvercin tutkunu iki ayrı kişinin evlerine giren hırsızlar, 55 adet güvercini çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yakalanan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvercin hırsızları tutuklandı

21 Ocak 2017 09:58
Güvercin hırsızları tutuklandı - Tıkla İzle

İddiaya göre, Şehitkamil ilçesi Arıl Mahallesi'nde yaşayan güvercin tutkunu Cuma Kaplan ve Ahmet Kaplan isimli şahısların evlerine giren kimliği belirsiz kişiler, evlerin çatı kısmında bulanan toplam 55 güvercini, çuvallara koydu. Çuvallara koydukları güvercinlerle birlikte köyden uzaklaşan şahıslar, kayıplara karıştı. Şahısların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlattı

Jandarmanın titiz çalışmaları ile bulundu
Çalınan güvercinlerden 35'i Ahmet Kaplan'a, 20'si Cuma Kaplan'a ait olduğu iddia edildi. Hırsızlık olayı ihbarının ardından Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından çevredeki binaları da inceleyen ekipler, olay yeri yakınlarında bir güvenlik kamerasına ulaştı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, güvercinleri koydukları 2 ayrı çuvalı taşıdığını gördü. Şahısların eşkalleri doğrultusunda çevredeki başka güvenlik kameralarına ulaşan ekipler, şahısların kullandığı araç ve plakayı belirledi. Ekipler, kısa sürede ise olaya karışan şahısların ise Alper A, Murat Y, Abdulsamet D olduğu tespit etti.

32 güvercin sahiplerine teslim edildi.
Yaptığı operasyon ile şahısları gözaltına alan ekipler, çalındığı ileri sürülen 55 güvercinden 32'tanesini ele geçirdi. Jandarma ekipleri, ele geçirilen güvercinleri teşhis eden sahiplerine teslim etti. Suçunu itiraf eden şahıslar, aldıkları güvercin sayısının 42 olduğu söylerken, güvercinlerden 10'nun öldüğünü iddia etti.Jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

Mehmet Bulut

Etiketler: güvercin hırsızları, tutuklama


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