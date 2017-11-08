Güvercin kümesinde uyuşturucu bulundu

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Kahta ilçesinde bir çiftliğe operasyon düzenledi. Çiftlikte uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri adli makamlardan gerekli izinler alınarak operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği ‘Zeta’nın da katıldığı operasyonda çiftlikte arama yapıldı. Narkotik köpeği Zeta çiftliğin güvercin kümesinde uyuşturucu buldu.

Güvercin kümesinden 12 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. İsmail G. ve Murat G. isimli kardeşler uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı.

Ahmet Arslantaş

