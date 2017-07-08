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Güvercin ve yavruları için 2 odayı kullanıma kapattı

Elazığ’da bir özel eğitim kursu, penceresine yuva yapan güvercin ve yavrularının rahatsız olmaması için bir odayı boşaltırken bir sınıfı ise kullanıma kapattı.

Güvercin ve yavruları için 2 odayı kullanıma kapattı

08 Temmuz 2017 11:15

Elazığ’da bir güvercin Gazi Caddesinde bulunan bir özel eğitim kursunun penceresi ve kliması arasına yuva yaptı. Güvercinin yuva yaptığını ve yumurtladığını gören kurs yöneticisi Metin Erol, rahatsız olmamaları için odasını başka yere taşırken klimayı çalıştıramadığı için bir sınıfı da kullanıma kapattı. Kurs tabelasını değiştirecekken güvercinler için bu işini de iptal eden Erol, geçici bir süreliğine branda asarak çözüm buldu. 2 odayı güvercinler için feda ettiğini ifade eden Erol, mutlu olduğunu söyledi.
 

Kursu yeni tuttuklarını ve tam dershaneyle ilgili çalışmalara başladıklarında bir sürprizle karşılaştıklarını belirten Özel Eğitim Kursu Yöneticisi Metin Erol, “Taşındığımızda odam buradaydı. Bir gün geldiğimde bir güvercinin yumurtladığını ve yuva yapmaya çalıştığını gördük. İlk başta ne yapabileceğimizi, başımıza iş aşacağını ve zaman kaybı olacağını düşündük. Ama arkadaşlarla konuştuktan sonra her şeyde bir hayır vardır dedik. Beklemenin en uygun çözüm olduğuna vardık” dedi.

Odasını taşımak zorunda kaldığını dile getiren Erol, “Önce odamı taşımak zorunda kaldım. Yeni devraldığımız için tabelalarımızı değiştirmemiz gerekiyordu. Fakat anne ve yavru güvercinleri rahatsız edeceği düşüncesiyle ondanda vazgeçtik. Kaba taslak bir branda astık. Şuanda güvercinlerin büyümesini bekliyoruz. Herhangi bir çalışma yapamıyoruz. Bu oda boşaltılmış durumda. Yine klimaları çalıştıramıyoruz. Rahatsız olmamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Korkmasınlar diye de bir sunta benzeri bir şey getirdik ve camın önüne bıraktık. Yan taraftaki sınıfın kliması buraya bağlı. Bir sınıfı da boşalttık. Sadece bu güvercinler biraz etsinler diye. Bize çeşitli sıkıntıları oluyor. Yakında dersler başlayacak ve bir sınıfı sadece 2 tane güvercine feda etmiş durumdayız. Yine de gerçekten mutluyuz” diye konuştu. 

Kamil Can Kılıç


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