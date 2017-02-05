Diğer
Kategoriler

Güvercini çalıp not bıraktılar

Adana'da kafesi kırıp 7 güvercin çalan hırsızlar, olay yerinden ayrılırken "dolabı kırıp güvercini çaldık" diye not bıraktı.

Güvercini çalıp not bıraktılar

05 Şubat 2017 11:04

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Savaş Bozkurt'un (46), Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan ağılının dışındaki güvercin kafesi kırılarak 7 güvercin, ağılından da Halep keçisi çalınmıştı. Hırsızların güvercini çaldıktan sonra kafese "dolabı kırıp güvercini çaldık" notu bıraktığı ortaya çıktı. Bozkurt, güvercinlerinin ve onları çalan hırsızların hala yakalanamadığını belirterek, "Hırsız bir de dalga geçer gibi kırdığı kafese yazı yazmış. 'Dolabı kırıp güvercini çaldık' yazmış. Benim güvercinlerim çok değerliydi. Hem maddi hem de manevi olarak değeri çok büyüktü" dedi. 

Fatih Keçe
 

Etiketler: güvercin, not


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!