Güvercini yakalamak isterken akıma kapılıp ağır yaralandı

Olay, Eyyübiye ilçesi Sancaktar Mahallesi'ndeki Oduncular Pazarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet D. (17) çatıya konan güvercini yakalamak için elektrik direğine tırmandı. Güvercini tutmaya çalışan genç, elektrik tellerine temas edince akıma kapılarak barakanın üzerindeki metal sacın üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, vücudunda ikinci derecede yanık oluşan genci yaptığı ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Basmacı