Alınan bilgiye göre, olay, Merkez Yüreğir ilçesinin Camili mahallesinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Mahmut Demirkapı (51) ile pide ekmek fırını işleten kardeşi Şığletif Demirkapı (49) arasında tartışma çıktı.

Şığletif Demirkapı, kucağında somun ekmekle eve giderken gördüğü ağabeyine, "Benden neden almıyorsun" diye bağırdı. Daha sonra iki kardeş arasında kavga çıktı. Tartışma sonrasında ayrılan kardeşlerden Mahmut Demirkapı, aradan bir süre geçince evden aldığı pompalı tüfek ile geri dönüp fırında ekmek pişirmek için hazırlık yapan kardeşini vurdu. Demirkapı'nın silahından çıkan saçmalar, Şığletif Demirkapı'nın kasığına isabet etti. Yaralı kardeşini olay yerinde bırakan Demirkapı, kamyonete binerek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Şığletif Demirkapı, ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Şığletif Demirkapı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Umutcan İşledici

