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Güzel oyuncu duyurdu; Show TV'nin hangi dizisi final yapıyor?

Show TV’de yayınlanan iddialı dizinin final yaptığını güzel oyuncusu sosyal medya hesabından duyurdu.

Güzel oyuncu duyurdu; Show TVnin hangi dizisi final yapıyor?

14 Ocak 2017 10:26

Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Yılmaz Kunt, Sermet Yeşil'in rol aldığı "Gülümse Yeter" hakkında çıkan final söylentileri doğru çıktı.

Dizinin başrolünde yer alan Aslı Bekiroğlu, dizinin final sahnesi çekildikten sonra rol arkadaşı Yılmaz Kunt'la çektiği selfie pozunu paylaşırken dizinin sevenlerine şu sözlerle veda etti;

"Düğünle başlayıp düğünle bitti Yasemin'in macerası.. Canım dizi, canım yapım, canım ekip, canım arkadaşlarım.. Söylenecek fazla bir şey yok, hepimiz çok sevdik birbirimizi, çok iyi geçindik, güldük, eğlendik.. En güzel anılarımı belki de bu inanılmaz ekip sayesinde Yasemin'le biriktirdim, ama sonuna geldik, Emeği geçen herkese, bizi izleyen, destek veren herkese sonsuz teşekkürler!! Biz hep gülümsedik, sizi de geçirdiğimiz bu kötü günlerde gülümsetebildiysek ne mutlu bize."

Etiketler: final, gülümse yeter


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