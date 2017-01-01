Karbondioksit tedavisi artık Trabzon'da başladı. Medicalpark Yıldızlı Hastanesi Genel Müdürü Uzm. Dr. Abdullah Cantürk, gelişmiş cihaz olan karbondioksit lazerle ciltteki lekelerin artık korkulu rüya olmaktan çıktığını, cihazla sadece lekelerden değil ergenlik sonrası oluşan sivilce izlerinden de kurtulmanın mümkün olabileceğini söyledi. Yaşlanmaya bağlı kırışıkları düzelterek pırıl pırıl bir cilde sahip olmanın yeni geliştirilen fraksiyonel karbondioksit sayesinde tek seansta mümkün olduğunu kaydeden Cantürk, “Bu lazer, derinin üst tabakasının yani epidermisin kontrollü bir şekilde soyulmasını, yaşlanmış, hasarlanmış deri yüzeyinin yeni ve pürüzsüz bir cilde bırakılmasını sağlar. Tüm yüz kırışıklıkları cilt yenileme işlemi ile tedavi edilebilmekle beraber özellikle güneş hasarının dudak ve göz etrafında oluşturduğu kırışıklıklarda en iyi tedavi şekillerinden biri olarak bilinir. Sivilce izleri, ameliyat ve travma sonrası oluşan izler tedavi edilebilir. Yüz ve vücuttaki birçok iyi huylu yaşlılık belirtileri de kolaylıkla tedavi edilebilir. Uygulama sonrasında ciltte bir kızarıklık ve kabuklanma görülebilir, sonrasında güneş koruyucu kullanılması önerilir. Uygulama anestezi gerektirmeyen ağrısız bir işlemdir. Hafif bir yanma hissi verebilir. Bu his epilasyondan çok daha az olmaktadır. Sonrasında uygulama yapılan bölgede kızarıklık ve hassasiyet oluşur. Hassasiyet aynı gün içerisinde tamamen geçer. Kızarıklık uygulamanın ardından başlar ve 24-48 saat içinde kaybolur. 48 saatin sonunda da çok hafif bir kabuklanma meydana gelebilir. Kabuklanma yaklaşık 4. günde geçecektir. Probleme göre tedavi 3-6 seans üç dört hafta aralıklarla tekrarlanabilir” dedi.