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Güzellik için bunlara dikkat

Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, her gün bilerek veya bilmeyerek yaptığımız bazı şeylerin cildimize oldukça zarar verdiğini belirterek, “Eğer yapılmaması gereken şeylerden uzak durmaya çalışırsak cilt sağlığımız için büyük bir iyilik yapmış oluruz.” dedi.


18 Kasım 2016 11:45

Sivilceleri patlatmanın uzun vadede daha büyük sıkıntılara ve izlere yol açacağını kaydeden Dr. Ata Nejat Ertek, “Sivilcenizi sıktığınızda, gözeneği tıkayan her ne ise dışarı çıkar ama büyük kısmı içerde, cildin altında kalır. Ama nedense her seferinde yine de sivilcenizi sıkmak, çirkin bir soruna en uygun çözüm gibi gelir.” diye konuştu.

Saç spreyleri uygularken dikkatli olunmasında fayda olduğunu kaydeden Dr. Ata Nejat Ertek, şöyle konuştu:
“Kimyasal içerikli bu ürünler cilde oldukça çok zarar verebilecek özelliğe sahiptir. Ayrıca saç spreyleri kullanırken uygulama sırasında nefes alınırsa solunum yollarını da olumsuz yönde etkileyebilir.Saç spreyleri uygularken yüz havlu ile kapatılmalı ve işlem sırasında nefes alınmamalıdır. Havuz suyu; Havuzlardaki suda yüksek miktarda klorlu vardır. Klorlu su cilt için sakıncalıdır. Çünkü kimyasal yapısı gereği cildin doğal yapısına zarar verir. Ayrıca cilde sürülen nemlendirici ve güneş kremleri ile etkileşime girerek cilt sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle havuz yerine denizi tercih etmenizde fayda var. Tuzlu Yiyecekler; Tuzlu besinlere dayanamıyorsanız, cildinizin susuz kalmasına yol açabilirsiniz. Beslenmenizdeki aşırı sodyum cildinizdeki nemi emer ve cildinizin kurumasına, solgunlaşmasına sebep olur. Bundan korunmak için tuzlu atıştırmalıklardan ve yiyecekleri aşırıya kaçmadan belli ölçüde tüketin. Uyku düzensizliği; Uyku düzensizliği de tüm dengenizi etkileyen bir faktördür. Sıcak yaz geceleri, geç yatmanız gibi nedenlerde uykusuz kalmanız diğer organlarınız gibi cildinizi de olumsuz etkiler. Uyku düzensizliği cildinizin dingin değil yıpranmış görünmesine neden olur. Vücudunuzu onarmak için uyku düzeninize mutlaka dikkat edin. Asitli içecekler tüketmek; Asitli içecekler vücutta birikim yaparlar bu durumda da yaşlanma hızlanır. Bu nedenle asitli içeceklerden uzak durulmasında fayda vardır. Asitli içecekler yerine bol bol su tüketmek cilt sağlığı için önemlidir.” 

Etiketler: Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Ne


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