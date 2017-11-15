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Güzellik merkezi hayaline 7 yıl sonra kavuştu

Yedi yıldır güzellik salonu işletmeciliği yapan İzmirli genç girişimci Senem Özcan, güzellik merkezi hayalini KOSGEB desteğiyle gerçekleştirdi.

Güzellik merkezi hayaline 7 yıl sonra kavuştu

15 Kasım 2017 10:37

İzmirli genç girişimci Senem Özcan, güzellik merkezi açmaya karar verdi. 7 yıldır hayalini gerçekleştirmek isteyen Özcan, ardından da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)'na başvurdu. Kursları başarıyla tamamlayan genç girişimci, ardından da Alsancak'taki Talatpaşa Bulvarında May Beauty Club isimli güzellik merkezi açtı. Merkezin açılışı da, cemiyet hayatının tanınmış simalarının katıldığı özel bir davetle gerçekleştirildi. Güzellik merkezinde deneyimli bir kadroyu bir araya getirdiklerini kaydeden Özcan, "Ekibim 15-20 yıldır sektörde hizmet veriyor. Bugüne dek hep işletmeci olarak hizmet verdim. Kadın girişimciler olarak neden bunca yılın birikimiyle kendimize ait bir yer açmıyoruz diye düşündüm. Konuyla ilgili KOSGEB'e başvurdum. KOSGEB desteğiyle bu merkezi açtım. Sektörümüzde hiç denenmemiş bir çalışma. Markanın tüm tasarımı, kurulumu bana ait. Bu kurulumun hayal süreci var. May Beauty Club altı kişilik bir ekipten oluşuyor, üç estetisyen, bir kalıcı makyaj uzmanı, bir operasyon müdürü bir de yardımcı personelden oluşan kadromuz var” diye konuştu. Senem Özcan, merkezde; cilt bakımı, çatlak ve cilt tedavileri, leke tedavisi, akne tedavisi, anti aging uygulamaları, epilasyon, zayıflama, bölgesel incelme, selülit tedavileri, sıkılaşma tedavisi ve kalıcı makyaj uygulamalarının yapıldığını da kaydetti.

Etiketler: güzellik merkezi, Senem Özcan

 

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