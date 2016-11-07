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Güzellik mitlerine dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Cildiniz ona ne kadar baktığınız ve nasıl bir yaşam sürdüğünüz hakkında birçok şey söyler. Bazı doğru bilenen yanlışlar var ki cildi olumsuz etkiler” dedi.

Güzellik mitlerine dikkat

07 Kasım 2016 11:39

Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Siyah nokta bantları sadece burundaki kirleri temizler. Gözeneklerde bulunan siyah noktaları çıkarmaz. Bant üzerinde gördükleriniz yüzeysel kirlerdir.Siyah noktalardan gözeneklerin açılması gerekir” dedi. Selülitlere çare kremler olduğu alğısının yanlış olduğunu söyleyen Dr. Ata Nejat Ertek, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Selülitle mücadele edilecekse belirli krem ya da jeller mucizevi etki yaratmazlar. Selülitlerden kurtulmak için bir dermatoloji uzmanına danışarak doğru uygulamalar seçmelisiniz.

Güneş kremi sadece yazın sürülür
Güneşin yaydığı UVA ışınları (kırışıklığa sebep olanlar) tüm yıl boyunca aynı derecede güçlü yansırlar. Siz gözünüzle görmüyor olabilirsiniz ama UVB ve UVA ışınlarına maruz kalan cilt, yaşlılık lekeleri, kırışıklıklar ya da en kötü durumda cilt kanseri gibi ciddi problemlerle karşılaşabilir. O yüzden kışın bile yüzünüze, ellerinize cilt tipinize uygun güneş koruyucu krem sürmelisiniz.

Yağlı cildin nemlendiriciye ihtiyacı yoktur.
Nemlendirici, sağlıklı cilt hücrelerinin korunmasında önemli bir bileşendir. Yağlı ciltlerin de diğer ciltler gibi nemlendirilmeye ihtiyacı vardır. Yağsız, su bazlı olanları tercih etmelisiniz eğer cildiniz yağlı ise...

Akneyi sıkarsan kurtulursun
Tam tersi akne asla sıkılmamalıdır. Çünkü sıkılırsa aknenin içinde bulunan enfeksiyonu ve inflamasyonu da dağıtmış oluyorsunuz, bunun sonucunda hem yüzde iz oluşuyor, hem daha da büyüyor.

Yüzünüzü Ne Kadar Çok Yıkarsanız O kadar İyi
Cildinizin bir yağ dengesi var.Her akla gelindiğinde cilt temizliği için yüz yıkamak bu doğal dengeyi bozar.Fazla temizlenen cilt tahriş olabilir, yağ dengesi bozulduğundan sorunlu bir görüntü oluşturabilir.” 


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